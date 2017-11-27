Москва, 27 ноября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Большинство жителей России считает, что детей не стоит обучать общению в соцсетях (они скорее сами могут научить взрослых), а вот с живым общением в обществе у детей наблюдаются серьезные проблемы. Поэтому для школьников надо проводить специальные уроки по навыкам общения в реальной жизни, уверены 75% граждан. Такие данные представил центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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82% говорят, что среди молодежи широко распространена проблема интернет-зависимости. При этом представители возрастной группы (18−24 года) и родители детей до 17 лет говорят о ней чаще остальных — 91% и 90% соответственно.

73% опрошенных поддержали бы введение в школьную программу такого предмета, как Правила дорожного движения (по их мнению, он должен быть обязательным).

63% считают обязательными Основы военной подготовки, около половины (44%) отмечают необходимость обучения финансовой грамотности.

Включенные сегодня в школьный курс Основы религиозных культур и светской этики не кажутся жителям России столь актуальным. 75% считают, что входящие в него разделы должны быть как дополнительные занятия.

33% респондентов относят к обязательным предметам в школе национальный язык (в каждой республике), преподавать его предлагается в начальной и средней школе.

Говоря о введении в школьное расписание новых предметов, чаще всего граждане РФ предлагают «пожертвовать» такими предметами, как рисование и музыка.

Опрос проведен 18−19 ноября 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России поддерживают законодательную инициативу, касающуюся социальных сетей. 62% граждан «за» запрет на выход в социальные сети детям до 14 лет.

Напомним, в апреле 2017 года Законодательное собрание Ленинградской области предложило законопроект, по которому при регистрации в соцсетях нужно будет предоставлять паспортные данные.

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