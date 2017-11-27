Денпасар, Индонезия, 27 ноября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Новое извержение вулкана Агунг на острове Бали, которое, как ожидает Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий Индонезии, может серьезно навредить туристической инфраструктуре острова. В настоящее время уровень опасности уже повышен до максимального, зона опасности увеличилась до 10 километров.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Alex Hope Вулкан Агунг

Из опасной зоны эвакуировано около 40 тыс. человек из примерно 100 тыс., проживающих в районе вулкана. Из-за выброса пепла из кратера закрыт аэропорт «Денпасар».

В настоящее время на Бали находятся около 60 тыс. иностранных граждан, несколько тысяч туристов ожидают вылета в аэропорту. Ростуризм сообщил о 300 гражданах России, которых на паромах вывезут на соседние острова.

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Индонезийский остров Бали является одним из популярных направлений как для туристов, так и для «дауншифтеров», уезжающих на постоянное место жительства. В 2016 году остров посетили около 5 млн туристов.

Кроме того, аэропорт Денпасара является крупным пересадочным хабом: из него вылетают рейсы на другие индонезийские острова. Ежегодно воздушной гаванью пользуются более 13 млн человек. Таким образом, только из-за закрытия аэропорта остров уже начинает терять доходы от туризма, составляющие львиную долю бюджета.

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Извержения вулканов и, как следствие, закрытие аэропорта из-за выбросов пепла на Бали не редкость. На территории Индонезии насчитывается 127 действующих вулканов, на Бали самый крупный вулкан — Агунг. В целом страна находится в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, включающем в себя 18 тыс. островов Индонезийского архипелага.

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В последний раз вулкан Агунг извергался в 1963 году. Это привело к гибели 1,5 тыс. человек, а еще почти 100 тыс. лишились жилья. Сейчас над вулканом Агунг поднимается столб пепла высотой более 7 километров, и власти острова назвали новое извержение практически неизбежным.

Несмотря на то, что вулкан расположен вдали от основных туристических объектов и отелей, последствия извержения могут серьезно отразиться на туристической отрасли. Во-первых, на остров будет сложно попасть из-за проблем с авиасообщением, а во-вторых, — опасно, туристические ведомства различных стран могут рекомендовать туристам отказаться от поездки.

В 2016 году Индонезию посетили около 75 тыс. туристов из России, и основным туристическим направлением для них был остров Бали. Сейчас все зависит от того, насколько мощным будет новое извержение вулкана, проснувшегося неделю назад. Вулкан извергался уже дважды за неделю — 21 и 25 ноября.