Огненное кольцо проснулось: что теряет Бали от извержения вулкана
Денпасар, Индонезия, 27 ноября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Новое извержение вулкана Агунг на острове Бали, которое, как ожидает Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий Индонезии, может серьезно навредить туристической инфраструктуре острова. В настоящее время уровень опасности уже повышен до максимального, зона опасности увеличилась до 10 километров.
Из опасной зоны эвакуировано около 40 тыс. человек из примерно 100 тыс., проживающих в районе вулкана. Из-за выброса пепла из кратера закрыт аэропорт «Денпасар».
В настоящее время на Бали находятся около 60 тыс. иностранных граждан, несколько тысяч туристов ожидают вылета в аэропорту. Ростуризм сообщил о 300 гражданах России, которых на паромах вывезут на соседние острова.
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Индонезийский остров Бали является одним из популярных направлений как для туристов, так и для «дауншифтеров», уезжающих на постоянное место жительства. В 2016 году остров посетили около 5 млн туристов.
Кроме того, аэропорт Денпасара является крупным пересадочным хабом: из него вылетают рейсы на другие индонезийские острова. Ежегодно воздушной гаванью пользуются более 13 млн человек. Таким образом, только из-за закрытия аэропорта остров уже начинает терять доходы от туризма, составляющие львиную долю бюджета.
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Извержения вулканов и, как следствие, закрытие аэропорта из-за выбросов пепла на Бали не редкость. На территории Индонезии насчитывается 127 действующих вулканов, на Бали самый крупный вулкан — Агунг. В целом страна находится в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, включающем в себя 18 тыс. островов Индонезийского архипелага.
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В последний раз вулкан Агунг извергался в 1963 году. Это привело к гибели 1,5 тыс. человек, а еще почти 100 тыс. лишились жилья. Сейчас над вулканом Агунг поднимается столб пепла высотой более 7 километров, и власти острова назвали новое извержение практически неизбежным.
Несмотря на то, что вулкан расположен вдали от основных туристических объектов и отелей, последствия извержения могут серьезно отразиться на туристической отрасли. Во-первых, на остров будет сложно попасть из-за проблем с авиасообщением, а во-вторых, — опасно, туристические ведомства различных стран могут рекомендовать туристам отказаться от поездки.
В 2016 году Индонезию посетили около 75 тыс. туристов из России, и основным туристическим направлением для них был остров Бали. Сейчас все зависит от того, насколько мощным будет новое извержение вулкана, проснувшегося неделю назад. Вулкан извергался уже дважды за неделю — 21 и 25 ноября.