Красноярск, 27 ноября, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае подвели итоги уборочной кампании 2017 года. И намолот, и средняя урожайность зерновых в этом году оказались меньше, чем в прошлом.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

«К сожалению, это был неблагоприятный год», — констатировал министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов.

Сегодня, 27 ноября, в Красноярскстате ИА REGNUM сообщили данные по уборке урожая на 1 ноября 2017 года. По информации статистиков, к этой дате сельхозорганизации края намолотили 1840 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе. Это на 17,9% меньше, чем на 1 ноября 2016 года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 25,3 центнера с одного гектара убранной площади. На 1 ноября 2016 года этот показатель был равен 26,3 центнера.

Зафиксировано отставание по картофелю и овощам открытого и защищенного грунта. На 1 ноября в крае было собрано 47,9 тысячи тонн картофеля и 14,9 тысячи тонн овощей, что меньше по сравнению с аналогичной датой 2016 года на 28,3% и на 26,8% соответственно. Урожайность картофеля, по информации Красноярскстата, составила 151,5 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 ноября 2016 года — 158,6 центнера), овощей открытого грунта — 219,9 центнера (на 1 ноября 2016 года — 226,5 центнера).

Однако, по словам министра сельского хозяйства Красноярского края Леонида Шорохова, «АПК края продемонстрировал хорошую динамику». Несмотря на то, что «минувший год для красноярских аграриев выдался весьма непростым».

«Сначала заставили поволноваться аномальные гидрометеорологические и агрометеорологические явления (град и засуха), которые привели к гибели посевов зерновых и зернобобовых культур на общей площади 13,3 тыс. га. Затем в период с 23 по 26 сентября зафиксировано опасное погодное явление — раннее образование снежного покрова, с 28 сентября 2017 года на территории Красноярского края был введен режим «чрезвычайная ситуация». В 14 муниципальных районах края (Балахтинский, Боготольский, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Курагинский, Краснотуранский, Минусинский, Новоселовский, Пировский, Ужурский, Уярский, Шарыповский и Шушенский) зафиксирована гибель сельскохозяйственных культур на площади 121,2 тыс. га у 160 субъектов АПК края», — говорится в докладе министра, посвящённом итогам работы агропромышленного комплекса края за 2017 год.

По данным краевого минсельхоза, площадь уборки зерновых и зернобобовых культур в 2017 году в сельскохозяйственных организациях составила 933,9 тыс. га, что на 11,1% ниже уровня предыдущего года (в 2016 году — 1 050,9 тыс. га). Намолот в первоначально оприходованном весе составил 2 209,0 тыс. тонн зерна. Это на 15,7% ниже уровня прошлого года (2 622,1 тыс. тонн в 2016 году).

«Сельхозтоваропроизводители края приложили максимум усилий для того, чтобы исправить ситуацию. Вот почему Красноярский край стабильно, 14-й год подряд, удерживает лидерские позиции в СФО по урожайности зерновых и зернобобовых культур», — проинформировал министр.

При этом, что касается средней урожайности по зерновым и зернобобовым, министр подчеркнул, что она составила 23,7 ц/га (2016 год — 25,2 ц/га). Также в докладе приводятся данные в целом по Сибирскому федеральному округу — 17,0 ц/га, по России — 30,1 ц/га, по отдельным сибирским регионам (Иркутская область — 20,5 ц/га, Кемеровская область — 20,7 ц/га, Томская область — 21,8 ц/га, Новосибирская область — 19,0 ц/га, Омская область — 16,4 ц/га, Алтайский край — 13,8 ц/га).

По картофелю в министерстве предоставили следующие данные: сельхозтоваропроизводители накопали 85,2 тыс. тонн картофеля, что ниже уровня прошлого года на 9,9%. Овощей собрано 20,4 тыс. тонн. Это ниже уровня 2016 года на 35,6% (2016 год — 31,7 тыс. тонн).

В животноводстве, по информации профильного министерства, по всем основным отраслям «отмечена положительная динамика». По оперативным данным, за девять месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий произвели скота и птицы на убой (в живом весе) 137,9 тыс. тонн (108,3% к уровню прошлого года), молока — 572,5 тыс. тонн (101,0%), яиц — 594,7 млн штук (101,9%).

Подводя итоги уборочной кампании, врио губернатора Красноярского края Александр Усс подчеркнул, что в этом году аграрии трудились «в экстремальных погодных условиях».

«И в этом году по большому счету в экстремальных погодных условиях наши земляки выстояли и смогли обеспечить краю продовольственную безопасность», — сказал Усс.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в 2017 году на поддержку АПК края выделено более 7 млрд рублей, в том числе 5 млрд 626 млн рублей краевых денег. На 2018 год проектом бюджета предусмотрено 5 млрд 553 млн рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре аграрии Красноярского края заявили о том, что им приходится буквально бороться за каждый колосок.

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В августе — сентябре количество выпавших на земледельческой территории осадков колебалось от 25 до 65 мм в сутки, что составляло 190−515% нормы. В конце сентября во многих районах и вовсе установился снежный покров.