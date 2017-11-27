Екатеринбург, 27 ноября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге очевидцы сообщили о падении метеорита, соответствующие видеозаписи были опубликованы на YouTube-канале 66 Content, при этом специалисты опровергают эту информацию.

Pixabay.com Метеорит

По словам пользователей, возможный метеорит упал 27 ноября в 5:11 утра по местному времени в районе Екатеринбург-Эспо.

«Сегодня рано утром по дороге в аэропорт «Кольцово» заметили яркую вспышку, сопровождаемую громким звуком», — пишет один из очевидцев события.

Еще несколько пользователей также сообщили, что наблюдали падение метеорита в районе Россельбана (трасса Екатеринбург — аэропорт «Кольцово»).

Однако в МЧС РФ по Свердловской области никаких сообщений о падении метеорита не поступало.

Кроме того, в Коуровской астрономической обсерватории им. Бархатовой также заявили, что у специалистов нет никакой подобной информации.

Напомним, ранее житель Ирбита снял на камеру появление светящегося шара в небе над Свердловской областью.

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