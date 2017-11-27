Москва, 27 ноября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В России начались испытания миниатюрного ионного двигателя для микроспутников. Об этом 27 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на компанию Avant Space, занимающуюся производством малых космических аппаратов.

Avant — Space Systems Мини ионные двигатели

В двигателе впервые в мире реализована технология внешнего магнитного поля, которая повышает энергоэффективность двигателя.

«Впервые в мире в ионном двигателе реализовано внешнее магнитное поле, что позволило повысить энергоэффективность системы. Считаем, что это станет ключевым конкурентным преимуществом нашей разработки», — приводятся в сообщении слова основателя Avant Space Антона Оссовского.

Он также отметил, что использование миниатюрных ионных двигателей в миниспутниках имеет большие перспективы.

На сегодняшний день Avant Space разрабатывает две модификации двигателя — GT-50 и GT-100.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России разработали солнечные батареи площадью в 112 квадратных метров для военных и гражданских спутников.