Москва, 27 ноября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Смена в течение нескольких холодных дней отрицательной температуры на положительную произойдет после прихода 1 декабря в столичный регион теплого циклона с Черного моря, сообщают «Метеоновости от Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

«В Москве в начале недели прохладно — после полудня 0…-3⁰, но в четверг-пятницу в регион прорвётся циклон, и жителей столицы ждет потепление до 0…+3», — говорится в сообщении.

При этом температура воздуха в конце ноября будет соответствовать норме конца ноября.

Сегодня днем в Москве — — 4, — 2°, облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег.

До декабря такая погода сохранится, ветер южный и юго-восточный 5−10 м/с, будет преобладать облачность, возможны небольшие осадки.