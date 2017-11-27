Вильнюс, 27 ноября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 27 ноября, подписала поправки к закону о правовом статусе иностранцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе канцелярии президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Так называемый «закон Магнитского» преградит путь в Литву иностранцам, которые грубо нарушают права человека, замешаны в коррупции или отмывании денег. Раньше иностранцам можно было запретить въезд в Литву, только если они вызывают угрозу для безопасности государства или общественного порядка», — поясняет пресс-служба Грибаускайте.

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По словам президента, принимая этот закон, «Литва вместе с международным обществом говорит жесткое «нет» принижению прав человека, грязным деньгам и принижению справедливости. (…) Те, кто топчет права и свободы человека, обязаны знать, что в демократическом мире им не рады».

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Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Напомним, что Литва стала четвёртой страной, которая ввела подобные ограничения. До этого аналогичные законы приняли в США, Канаде и Эстонии. Закон был назван так по имени умершего в тюрьме Сергея Магнитского.

Изначально закон был направлен в первую очередь против лиц, «причастных к убийству Магнитского». Лиц, фигурировавших в списке, ждали визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.

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Свой «акт Магнитского» теперь есть и у Литвы