Донецк, 27 ноября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 26 ноября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 32 раза, сообщают 27 ноября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

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По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Славяносербск, Калиново, Калиновка, Красный Лиман, Логвиново.

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При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 32 раза. Под огнем оказались 18 населенных пунктов.

Штаб «АТО» зафиксировал 12 случаев обстрела своих позиций со стороны республик.

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На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского, Крымского, Трехизбенки, Верхнеторецкого, Водяного, Авдеевки, Марьинки, Гнутово.

Напомним, ранее украинские войска заняли села Гладосово и Травневое. По данным ДНР, солдаты ВСУ выгоняют из жилых домов их хозяев, а также грабят магазины.