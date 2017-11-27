Москва, 27 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Живые микроорганизмы, прилетевшие из космического пространства, обнаружены на поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС), об этом рассказал 27 ноября российский космонавт Антон Шкаплеров в интервью ТАСС.

Nasa Работа российского космонавта в открытом космосе

По словам космонавта, найденные во время выходов в космос с борта МКС бактерии, собранные ватными тампонами с внешней поверхности станции, скорее всего, безопасны. В настоящее время они изучаются на Земле.

«Откуда-то на этих тампонах обнаружились бактерии, которых не было при запуске модуля МКС. То есть они откуда-то прилетели из космоса и поселились на внешней стороне обшивки. Пока они изучаются, и похоже, что никакой опасности не несут», — сообщил Шкаплеров.

Он также отметил, что выжил и ряд земных бактерий, завезеных с Земли случайно на планшетах с различными материалами, и которые помещаются на борт станции на длительное время для изучения поведения этих материалов в открытом космосе.

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Напомним, 29 мая 2017 года пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что в рамках космического эксперимента «Тест» космонавты собрали 19 проб космической пыли с поверхности МКС во время выходов в открытый космос.

Исследования проб дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий.