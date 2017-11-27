Вашингтон, 27 ноября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Рынок цифровой валюты преодолел 26 ноября отметку в $300 млрд, что стало вехой для двух крупнейших криптовалют, сообщает Bloomberg.

MichaelWuensch Криптовалюта Bitcoin

По данным организации CoinMarketCap, рыночная капитализация всего рынка криптовалют находилась на отметке $303 млрд к 12:30 дня 26 ноября.

При этом крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с рыночной капитализацией свыше $150 млрд, приблизилась в цене к отметке $10 тыс. за 26 ноября, достигнув стоимости в $9 тыс. 694.

В свою очередь, валюта Ethereum достигла рекордного показателя в $485 26 ноября, почти достигнув ожидаемой отметки в $500.

В целом рынок криптовалюты демонстрирует увеличение темпов своего роста.

Так, капитализация рынка увеличилась с отметки $100 млрд до $200 с июня по ноябрь. При этом потребовалось менее месяца, чтобы она выросла с $200 до $300 млрд.