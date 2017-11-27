Москва, 27 ноября, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Нефть Brent 24 ноября продолжила скромный подъем, укрепив свои позиции над уровнем $63, неподалеку от 2,5-летних максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Игроки продолжают осторожно открывать длинные позиции на рынке черного золота, ожидая продления сделки ОПЕК+ на этой неделе», — отметил эксперт.

Как стало известно на минувших выходных, страны ОПЕК и Россия достигли предварительных договоренностей по пролонгации сделки до конца 2018 года. Это и есть основной сценарий, который закладывает в цену рынок. Так что если вдруг экспортеры решат продлить сделку «пока» на шесть или даже три месяца, это будет негативным сценарием для рынка.

«Теперь, когда рынком уже полностью учтено в ценах продление сделки, возникают риски отката цен на стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах». После вердикта экспортеров в рамках первоначальной реакции актив может краткосрочно укрепиться, после чего рискует снизиться на фоне фиксации прибыли на тех самых «фактах», — пояснил Мащенко.

Локально, помимо этого мероприятия, на динамику Brent в ближайшие дни повлияют данные API и минэнерго по запасам в США, которые могли сократиться на прошлой неделе из-за перебоев в работе канадского трубопровода Keystone.

«В краткосрочной перспективе пока Brent удерживается над уровнем $63, потенциал снижения выглядит ограниченным. Ближайшее сопротивление представлено в районе $63,50, пробой которого откроет путь к $64», — полагает эксперт.

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