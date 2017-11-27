Минск, 27 ноября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В 2017 году ситуация с запасами готовой продукции на складах белорусского министерства промышленности стабилизируется. Однако полностью проблему с залежавшимися товарами пока так и не удается решить: их доля сокращается, но все же составляет около четверти всех товаров, что в Минске связывают с затянувшимися экономическими проблемами в странах-партнёрах республики. Об этом в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит» пишет заместитель министра промышленности Александр Огородников.

Автосамосвалы производства Минского автомобильного завода, отправленные в дар польскому народу на восстановление Варшавы. 1950

За 2016 и 2017 года, отмечает эксперт, на промышленных складах объем продукции составил 900 млн рублей. Этот показатель снизился с 122,3% в январе до 105,3% в августе, то есть достигает среднемесячного производства. По мнению замминистра, тенденция хранения на складах западов товаров не более, чем на месяц — что считается наиболее оптимальным вариантом — сохранится до конца этого года.

Но пока полностью решить вопрос с избыточной продукцией, которая хранится на складах министерства промышленности более года, не удается. По данным на 1 октября, объем таких товаров составлял около 23,3%, что на 16,9% меньше, чем в январе 2017 года. Большая часть залежавшихся товаров — это авто‑ и сельхозпродукция. Огородников считает, что это связано тем, что страны, являющиеся основными партнёрами Белоруссии, медленно выходят из рецессии и скучают недостаточное количество товаров, ранее ими заказанных.

Напомним, что практически весь промышленный комплекс достался Белоруссии в наследство от СССР, эта республика была одной из самых развитых за счет усилий всего Союза. В Белоруссии располагаются такие крупные промышленные предприятия, как, например, Минский тракторный завод, завод по производству телевизоров и радиотехники «Горизонт», Минский завод холодильников, Минский автомобильный завод и другие предприятия.

Несмотря на то, что белорусские власти и пытались долгое время представить успех своей промышленности как личную заслугу, во многом после развала СССР экономика республики поддерживалась за счет российских прямых и косвенных дотаций. Однако с годами образ Белоруссии как страны с хорошо развитой промышленностью стал тускнеть. Как ранее отмечало ИА REGNUM, из-за многолетней провальной политики властей Белоруссии склады промышленных предприятий оказались забиты готовой продукцией, на которую нет спроса ни на внутреннем, ни на внешнем рынках.

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Причем долгое время министерство промышленности Белоруссии отрицало проблемы со складами. Например, в 2013 году начальник управления металлургии и станкоинструментальной промышленности министерства промышленности Беларуси Олег Лашкевич заявлял, что «не видит большой проблемы» в том, что у большинства металлургических предприятий почти до отказа забиты склады. Тогда в ОАО «Белорусский металлургический завод» складские запасы готовой продукции составляют около 70% среднемесячного объема производства, причем из всего объема нереализованной продукции более 50% составлял металлокорд, а ОАО «Могилевский металлургический завод» (ММЗ) имел складские запасы в размере 120% среднемесячного объема производства. В 2014 году традиционную проблему насыщенности складов неликвидом отметил и сам президент республики Александр Лукашенко, он говорил о росте более чем в 1,5 раза убыточных предприятий, неудовлетворительном состоянии расчетов, медленных темпах и невысокой эффективности модернизации производств, а также ряде других проблем.

Что показал 2016 год? По итогам января — ноября 2016 года производство, например, шерстяных тканей в Белоруссии составило 1,5 млн квадратных метров, из которых 1,2 млн оказались невостребованными, что почти в 9 раз больше среднемесячного объёма производства. Рост объёмов производства станков для обработки металла за этот же период составил 1%, до 992 штук при росте складских запасов этих станков до 570 штук, что в 6,5 раз больше среднемесячного объёма производства.

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