Новый Некоуз, Ярославская область, 27 ноября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Завезенного в замерзающую Мокеиху Ярославской области топлива осталось на один день. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Котельная в Мокеихе

В поселок в пятницу и субботу привезли четыре машины с торфом.

«Температура носителя уже поднята до 60 градусов, что является нормативной температурой для сегодняшней погоды. Однако я поручил продолжать повышать температуру носителя, чтобы выстуженный жилой фонд прогрелся как можно быстрее», — сообщил заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко.

Поставка торфа для котельной осуществляется из трех источников: Тверской и Владимирской областей, а также из Гусь-Хрустального. Специализированная техника для поставки торфа была предоставлена департаментом транспорта Ярославской области. Стоит задача накопить запас торфа как минимум на месяц вперед.

Глава Некоузского района Сергей Некрутов заявил, что ситуация в норме, режим ЧС снят, но сколько привезли топлива и надолго ли его хватит — говорить категорически отказался и посоветовал обратиться в правительство Ярославской области.

Как сообщил источник ИА REGNUM, всего в поселок пришло четыре машины с торфом: одна из Костромы, две из Твери и одна — из Владимирской области. Сейчас поселок отапливается в нормальном режиме: тепло дали в дома жителей Мокеихи, школу и детский сад. Но котельная расходует примерно одну машину топлива в день и в понедельник ночью топливо закончится. Местные власти ждут еще одну машину из Твери вечером 27 ноября, но уверенности в ее прибытии нет.