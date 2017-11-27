Москва, 27 ноября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Потери Совета Европы в случае выхода России из состава организации будут большими прежде всего для СЕ. Покинув эту организацию, Россия потеряет меньше, считает российский сенатор Алексей Пушков.

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Так он ответил на слова генсека СЕ Турбьерна Ягланда о том, что выход РФ из СЕ стал бы «негативным» событием для граждан России.

«Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России», — написал Пушков.

Речь идет о намерении России приостановить взносы в бюджет Совета Европы за 2017 год. Ранее об этом был уведомлен генсек СЕ — ему об этом сообщил в июне глава МИД РФ Сергей Лавров.

Приостановка финансирования была реакцией на ущемление прав российской делегации в Совете Европы. Предполагается, что эта вынужденная мера вводится до восстановления в полном объеме полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Накануне Ягланд допустил, что санкции в отношении России могут быть отменены. Также он назвал выход Москвы из Совета Европы большим шагом назад прежде всего для самой Европы.

Россия не вносит документы на аккредитацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с 2016 года. Ранее, в 2014—2015 годах, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.

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Это было сделано из-за ситуации вокруг Крыма: жители полуострова в 2014 году выразили желание войти в состав России, однако результаты референдума в ЕС не признали. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

Никаких шагов в этом направлении ПАСЕ предпринято не было. Россия является одним из основных плательщиков Ассамблеи, и решение приостановить взносы в бюджет СЕ скажутся на нем. Москва также заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Говоря о ситуации вокруг Совета Европы, Ягланд заявил, что никто не хочет «подавать сигнал» о принятии так называемой «аннексии Крыма». И эту принципиальную позицию, по его словам, под сомнение никто ставить не хочет.

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«Но… мы должны трезво оценить, в чем заключается сфера наших полномочий. Наши полномочия — защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди», — сказал генсек СЕ.

Украина уже заявила свою позицию относительно отмены санкций в отношении России. Постпред Киева при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил о возможном пересмотре отношений с Советом Европы, если СЕ пойдет на нормализацию отношений с Россией. То есть, считает Кулеба, сделает шаг, который будет являться «дискредитирующим» организацию.