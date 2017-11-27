Москва, 27 ноября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Антироссийский санкционный режим очень ощутимо бьет по национальным экономикам стран Европы и вызывает большое недовольство у граждан европейских стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Совет Европы (СЕ) рассматривает вопрос снятия с России санкций, которые были введены в связи с военным конфликтом на Украине в 2014 году — в международной организации опасаются, что РФ решит выйти из ее состава.

«В Европе все больше понимают собственную неполноценность без России для решения большинства серьезных проблем и вызовов, осознают бессмысленность и бесперспективность санкционный политики и неадекватность антироссийской истерии», — отметил парламентарий.

По его словам, рост понимания в Европе безальтернативности диалога с Россией подтвердили и итоги консультаций представителей Европарламента с делегацией российских парламентариев, которые состоялись в эти выходные в Белграде.

Генсек организации Турбьерн Ягланд считает, что членство России в Совете Европы важно для РФ. Кроме того, по его мнению, если Москва покинет организацию, то «это станет негативным событием для Европы».