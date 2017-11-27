Железняк: В Европе растет понимание безальтернативности диалога с РФ
Москва, 27 ноября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Антироссийский санкционный режим очень ощутимо бьет по национальным экономикам стран Европы и вызывает большое недовольство у граждан европейских стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Совет Европы (СЕ) рассматривает вопрос снятия с России санкций, которые были введены в связи с военным конфликтом на Украине в 2014 году — в международной организации опасаются, что РФ решит выйти из ее состава.
«В Европе все больше понимают собственную неполноценность без России для решения большинства серьезных проблем и вызовов, осознают бессмысленность и бесперспективность санкционный политики и неадекватность антироссийской истерии», — отметил парламентарий.
По его словам, рост понимания в Европе безальтернативности диалога с Россией подтвердили и итоги консультаций представителей Европарламента с делегацией российских парламентариев, которые состоялись в эти выходные в Белграде.
Генсек организации Турбьерн Ягланд считает, что членство России в Совете Европы важно для РФ. Кроме того, по его мнению, если Москва покинет организацию, то «это станет негативным событием для Европы».