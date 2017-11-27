Ярославль, 27 ноября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. 24 ноября Ярославский областной суд поставил точку в истории со строительством четрехэтажного хостела на улице Кедрова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство хостела в Ярославле

Законностью возведения здания в зоне ЮНЕСКО в границах объекта культурного наследия федерального значения «Исторический центр города Ярославля» заинтересовалась прокуратура Кировского района. Земельный участок рядом с Волжской набережной находится в частной собственности, однако здание возводится близко с соседними жилыми домами, в том числе памятниками архитектуры. Против стройки выступали жители этих домов, которые обращались в различные инстанции.

Проведенная проверка показала, что разрешение на строительство выдала мэрия Ярославля. Она согласовала застройщику строительство 4-этажного здания хостела с инженерными коммуникациями на улице Кедрова, 4-Б.

Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области, проектная документация не была согласована Министерством культуры Российской Федерации и не направлялась для проведения оценки в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

После того, как это выяснилось, прокуратура Ярославля оспорила разрешение на строительство, обратившись в Кировский районный суд. Однако судья встал на сторону мэрии и застройщика. Но с этим не согласился суд высшей инстанции. 24 ноября Ярославский областной суд отменил решение районного суда и признал разрешение на строительство хостела незаконным.