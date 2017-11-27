Мумбаи, Индия, 27 ноября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. 969 взлетевших и совершивших посадку самолетов за сутки — такой рекорд 24 ноября установил индийский международный аэропорт Мумбаи, сообщает агентство Times of India.

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Отмечается, что прошлый мировой рекорд по пропускной способности воздушной гавани также принадлежит этому аэропорту и составляет 935 принятых и отправленных рейсов за сутки.

Хотя в аэропорту две взлетно-посадочные полосы (ВПП), однако они пересекают друг друга, поэтому невозможно использование обеих полос одновременно. В связи с этим гавань относят к категории аэропортов с одной ВПП.

ВПП имеет заявленную способность принимать и отправлять 46 самолетов в час. Дважды в сутки было обработано 50 рейсов за час.

«Мы надеемся побить рекорд в 1000 рейсов в день в самое ближайшее время», — сообщил представитель воздушной гавани.

Напомним, утром 18 ноября новый российский аэропорт «Платов», построенный недалеко от Ростова-на-Дону, принял первый самолёт, вылетевший из международного аэропорта Ростова-на-Дону с VIP-персонами на борту. На открытии аэропорта побывал министр транспорта России Максим Соколов.

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Официально аэропорт будет запущен 1 декабря. Вместе с тем продолжат работу до весны 2018 года старые воздушные ворота, расположенные в городской черте.