Воронеж, 27 ноября, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Чемпионат России по греко-римской и вольной борьбе в абсолютной весовой категории им. Заслуженного мастера спорта СССР В.П. Меркулова прошел в Воронеже 24−25 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронеже встретились сильнейшие борцы России

Почетными гостями состязаний стали губернатор Алексей Гордеев, возглавивший оргкомитет чемпионата, а также трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной думы РФ Александр Карелин, трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов и самый титулованный борец Воронежской области, трехкратный чемпион Спартакиады народов СССР, серебряный призер чемпионата Европы и заслуженный мастер спорта СССР Василий Меркулов, имя которого было присвоено чемпионату.

«У нас сегодня маленький зал, но как говорят, «в тесноте, да не в обиде». Сегодняшние соревнования подтолкнут нас к тому, чтобы построить в Воронеже современный центр спортивной борьбы. Мы горды, что чемпионат России в «абсолютке» проходит именно в Воронеже и назван именем нашего выдающегося спортсмена Василия Прокофьевича Меркулова. Уверен, что сегодняшние соревнования «разбудят» наших мальчишек, будущих мужчин, и появятся будущие олимпийские чемпионы», — приветствовал болельщиков и зрителей губернатор.

Чемпионат в абсолютной весовой категории по греко-римской и вольной борьбе не проводился несколько лет. В состязаниях, которые прошли в Воронеже, приняли участие около 80 спортсменов со всей России, борцов двух стилей в полутяжелом и тяжелом весе: 98 и 130 кг соответственно в греко-римской борьбе и 97 и 125 кг — в вольной борьбе. Интерес к состязаниям оказался огромным: зал едва вместил всех желающих.

Вечером 25 ноября состоялось награждение победителей чемпионата по греко-римской и вольной борьбе в абсолютной весовой категории. Призеров награждали губернатор Алексей Гордеев, депутат Государственной Думы РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, депутат Государственной Думы РФ, трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов и трехкратный чемпион Спартакиады народов СССР, серебряный призер чемпионата Европы и заслуженный мастер спорта СССР Василий Меркулов.

По итогам финального поединка в абсолютной весовой категории в греко-римской борьбе победителем стал Кантемир Магомедов (Московская область), второе место занял Алексей Гришин (Москва). В вольной борьбе в финальном поединке в абсолютной весовой категории первое место занял Белял Махов (Дагестан), вторым стал Батрадз Газаев (Москва).

Глава региона вручил спортсменами сертификаты: чемпионам — на 500 тысяч рублей, серебряным призерам — на 200 тысяч рублей и тренерам чемпионов — на 100 тысяч рублей. Кроме того, были вручены памятные кубки и медали.