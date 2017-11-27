Москва, 27 ноября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Совет безопасности РФ принял решение об обязательной идентификации пользователей онлайн-игр и социальных сетей по номеру телефона. Об этом 27 ноября сообщает РБК.

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Совет безопасности поручил Минкомсвязи и ФСБ разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации в интернете.

Одной из таких мер станет обязательная идентификация пользователей по номеру телефона в онлайн-играх и социальных сетях. Эта информация будет впоследствии передаваться правоохранительным органам.

Отмечается, что вышеуказанные меры должны быть разработан до 1 июня 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что пользователи не могут сохранять в интернете полную анонимность и находятся «под лупой» транснациональных компаний.