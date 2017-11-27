Вашингтон, 27 ноября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Американская экономика за 10 месяцев показала рост на фоне постоянной эксплуатации Демократической партией США российского вопроса, заявил 27 ноября президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«С первого дня моего вступления в должность все, что вы слышите от демократов для оправдания их поражения в выборах — «Россия, Россия, Россия». Несмотря на это при мне экономика растет, я, возможно, сделал больше, чем любой другой президент за 10 месяцев», — написал Трамп.

Кроме того, он добавил к написанному свой лозунг президентской кампании:

«Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп в своем микроблоге.

Напомним, 21 ноября, как следует из сообщения Белого дома, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры, в которых они «обсудили пути имплементации долгосрочного мира на Украине».

Издание Washington Post предостерегло Трампа от повторения той же ошибки, которую, по мнению редакции, США допустили в сирийском вопросе. План Москвы состоит в том, чтобы легитимизировать свои «вторжение» и «контроль» над частями двух областей Украины посредством втягивания главы Белого дома в еще одну плохую сделку, говорится в статье Washington Post.

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