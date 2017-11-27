Денпасар, Индонезия, 27 ноября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Российские туристы, заблокированные на острове Бали (Индонезия) в результате начавшегося извержения вулкана Агунг, будут перевезены паромами на соседние острова, сообщает 27 ноября Ростуризм.

Скриншот страница видео YouTube пользователя Alex Hope Вулкан Агунг

По данным ведомства, на Бали находятся около 300 российских граждан. По информации МИД РФ, их перевезут паромами на другие острова до открытия аэропорта.

В настоящее время на острове, где активизировался вулкан Агунг, находятся около 60 тыс. туристов из десятков стран мира. О пострадавших не сообщается.

На Бали уже объявили высшую степень опасности из-за вероятности извержения вулкана Агунг. Аэропорт Денпасара был закрыт на сутки, всего из-за извержения было отменено или задержано 445 рейсов.

Воздушному сообщению с островом мешает пепел, который вырывается из кратера вулкана. Звуки извержения слышны на расстоянии 12 километров от кратера, и власти острова уже заявили о неизбежном новом крупном извержении.

Над вулканом Агунг поднимается столб пепла высотой более 7 км. Все местное население в радиусе 10 км было эвакуировано.