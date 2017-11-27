Славгород, Алтайский край, 27 ноября, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Сегодняшней ночью на большей части территории Алтайского края столбик термометра опустился до минус 21 — 26 градусов Цельсия. Несмотря на отопительный сезон проходит в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций в теплоснабжении не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Отопительный сезон

Под особым контролем находится сейчас ситуация в Славгороде и на некоторых других проблемных точках.

«Суточная потребность города в угле порядка 200 тонн, на сегодняшний день запас угля на котельных муниципалитета для объектов малой теплоэнергетики составляет 780 тонн. В течение отопительного периода городу было выделено 2,4 тыс. тонн угля из резервного запаса региона», — отметили в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

По мнению чиновников, имеющегося запаса угля достаточно, чтобы отапливать город в течение четырех суток. Сегодня, 27 ноября, в Славгород ожидается поставка 4,5 тыс. тонн угля из Республики Казахстан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный контроль за бесперебойным теплоснабжением осуществляют сейчас и в Камне-на-Оби.