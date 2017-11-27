Барнаул, 27 ноября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Коммунальная авария, случившаяся накануне вечером, в Барнауле, доставила немало хлопот не только жителям домов улиц Георгия Исакова и Телефонная, но и автомобилистам. Река воды, разлившаяся по дорогам из-за лопнувшего водопровода, после ударивших морозов превратила проезжую часть в каток. Движение автотранспорта на данном участке затруднено.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зимний Барнаул

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, на время ремонта водоснабжения лишились порядка 280 человек. В Барнаульском водоканале заверили, что повреждение коммунальщики планируют установить к вечеру, 27 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сезон коммунальных аварий в Барнауле обычно открывается с началом прессовки. Власти Барнаула поясняют горожанам, что причинами участившихся коммунальных ЧП очень часто становятся подвижки грунта и изношенные коммунальные сети, и что таких ситуаций не избежать и в дальнейшем.