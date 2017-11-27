Оренбург, 27 ноября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области на публичных слушаниях проекта бюджета на ближайшую трёхлетку заявление о том, что казне не заложены средства на выплату уральского коэффициента вызвало большой резонанс и протесты со стороны профсоюзов. Жители домов по ул. Пролетарской в Оренбурге добились встречи с губернатором, однако городские власти продолжают стоять на своём — на земле, которая сейчас федеральная, будет построен многоэтажный жилой дом. В Новотроицке депутатский корпус принял отставку градоначальника, а в Оренбурге горожане анонсировали митинг, где будут требовать отставки главы муниципалитета. На фоне конфликтов и споров Оренбург готовится к Новому году. Главный городской художник представила концепцию празднично оформления областного центра. Об этих событиях в обзоре ИА REGNUM.

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Уральский коэффициент «спрячут»?

В Оренбуржье профсоюзы после слушаний проекта бюджета региона на ближайшие три года забили тревогу по поводу уральского коэффициента. На слушаниях минфин заявил, что на 2018 год средств на выплату надбавки не заложены. Если сейчас повышающий коэффициент в 15% выплачивается сверху МРОТ, то с 2018 года ситуация изменится — надбавку включат в состав МРОТ, что вызвало протест со стороны профсоюзов

Между тем в финансовом ведомстве подчеркнули, что новый подход продиктован изменениями в федеральном трудовом законодательстве. МРОТ приравнивают к прожиточному минимуму, и все компенсационные выплаты учитываются в составе МРОТ. В связи с повышением оплаты труда, увеличением минимального размера оплаты труда и система гарантий тоже должна измениться.

Однако профсоюзы считают, что такие действия противоречат областному трёхстороннему соглашению, заключённому между правительством, профсоюзами и работодателями Оренбургской области на 2017 — 2019 годы, которое может быть расторгнуто в добровольном, но никак не одностороннем порядке. Профсоюзы готовы отстаивать трудовые интересы в судах.

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Об отставках

В Новотроицке 21 ноября депутаты приняли отставку главы города Юрия Араскина с формулировкой «про собственному желанию и состоянию здоровья».Для решения этого вопросы было созвано внеочередное собрание горсовета. С 22 ноября и до вступления в должность нового градоначальника исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Иван Филиппов — первый заместитель главы Новотроицка. Примечательно, что осенью 2015 года конкурсная комиссия предложила горсовету на рассмотрение две кандидатуры на пост главы города, и именно Филиппов был вторым кандидатом.

В Оренбурге также активно прозвучала тема отставки главы города Евгения Арапова. Во время анонсирования митинга против произвола городской власти инициаторы заявили о том, что намерены требовать отставки градоначальника. В мэрии о согласовании заявки на проведения акции протеста объявили 21 ноября. Митинг запланирован на 29 ноября. Между тем, сам Арапов 22 ноября заявил, что впервые слышит о таком требовании.

«У предпринимателей и горожан не получается выстроить диалог с городской администрацией — все вопросы и проблемы приходится решать или при посредничестве Губернатора или через суд. Мы считаем такое положение ненормальным.

Все это послужило причинами, которые побудили нас призвать горожан выйти на акцию протеста — митинг, чтобы привлечь внимание к произволу муниципальной власти города Оренбурга.

Мы считаем, что эксперимент по управлению городом Главой-назначенцем провалился. Мы устали «просить». Мы требуем народной власти в городе Оренбурге», — говорится в обращении.

Организаторы призвали народ поддержать их и прийти на акцию протеста, при этом подчеркнули, что они — вне какой-либо идеологии.

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О «наглости» «Единой России»

Депутат Закособрания Владимир Новиков (КПРФ) обиделся на коллег из «Единой России» за то, что его не пустили на круглый стол, где обсуждали тему патриотического воспитания. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат, депутаты «Единой России» заявили, что его участие в данном мероприятии нецелесообразно и вообще его проводит «Единая Россия».

Между тем, по словам Новикова, мероприятие значится в общем плане работы Заксобрания, проводилось в стенах Дома советов, ответственным значился комитете по культуре и образования Заксобрания, но никак не фракция «Единой России».

Возмущённый Владимир Новиков подал заявление в комиссию по этике.

«Надо давать отпор! Ребята несколько наглеют», — сказал парламентарий.

Ситуация похожа на поведение воспитанников в детском саду, когда группа ребят не пускает в «свою» песочницу «чужака».

Борьба за землю

В Оренбурге жители нескольких домов по ул. Пролетарской, которые против «каменных джунглей», добились встречи с губернатором Юрием Бергом. На встречу пригласили только пять человек. Сначала они рассказали главе региона, что на тех местах, где раньше по градостроительному плану должны были быть построены детский сад и школы, сейчас стоят дома. Микрорайон, по их мнению, получается слишком густонаселённым, поэтому детям не хватает места для игр во дворах. Жители за свой счёт поставили ворота для футбола на свободной территории. По их словам, это единственный участок федеральной земли, который пока никому не принадлежит, а значит, как считают жители, региона вправе забрать земли под любые цели на своё усмотрение и с учётом пожеланий горожан, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Напомним, что горожане написали два обращения к президенту РФ и главе региона. За то, что гни своими силами обустроили футбольную площадку для детей, жителей назвали захватчиками и даже обвинили в сговоре с застройщиками. Между тем, участок земли сейчас всё ещё является госсобственностью. Аукцион по продаже запланирован на 4 декабря.

По мнению горожан, губернатор может попросить землю из федеральной собственности безвозмездно для города и чтобы эта земле появился сквер, детский сад, школа, но никак не новый жилой дом.

Губернатор пообещал, что изучит все документы и после этого снова встретиться с представителями инициативной группы. Однако после этого появилось заявление начальника департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергея Бренёва о том, что полномочий у области и у города повлиять на судьбу этого участка нет в рамках действующего законодательства. Значит, на этом месте «вырастет» новая высотка.

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Новогодняя история

В Оренбурге в праздничном оформлении решено отразить исторические моменты, поскольку в 2018 году город отметить 275-летие. Как отметила главный художник Оренбурга Наталия Бровко, например, детский лабиринт около главной ёлки у Дома Советов будет построен по так называемому плану Ригельмана, военного инженера XVIII века, который заложил основы постройки Оренбурга как города-крепости. В центре лабиринта по плану Ригельмана также будет установлена башенка, куда каждый желающий сможет опустить своё новогоднее желание. В оформлении городских поверхностей будут использованы мотивы из старинных новогодних и рождественских открыток конца ХIХ — начала ХХ веков.

В городе предполагается установить 54 большие ёлки. Украшением сквера у Дома советов станет цветовой фонтан. В случае тёплой погоды, ледяные фигуры заменят на пенопластовые. В планах — «тёплая акция», когда горожане смогут на свой вкус «нарядить» деревья в яркие вязаные вещи, шарфы, шапочки.