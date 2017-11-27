Москва, 27 ноября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Банк России с 27 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у универсального коммерческого банка гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (г. Москва), сообщается на сайте ркгулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также банк «Новый Символ» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Отмечается, что Центробанк РФ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования.

В частности, в банке трижды вводились ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение денежных средств населения. Однако руководство банка соответствующих выводов не сделало.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов банк «Новый Символ» занимал 420-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 17 ноября отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «Регионфинансбанк» (г. Москва).

Напомним, с начала 2017 года отозваны лицензии почти у 40 российских банков. За 2016 год Центробанк РФ лишил лицензии 88 банков.

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