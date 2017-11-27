Москва, 27 ноября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Настоящая зима в Москве вновь откладывается, а жителям и гостям столицы не стоит ожидать сугробов до декабря, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кремль. Москва

По его словам, последняя неделя ноября будет без существенных осадков, температура воздуха будет колебаться от небольшого минуса до небольшого плюса.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается противостояние антициклона, центр которого находится на востоке от Москвы, и мощного циклона, который идет с Западной Европы в восточном направлении.

«Пока, в расчетах, побеждает антициклон. Давление будет выше нормы, и поэтому существенных осадков по-прежнему не ожидается», — сообщил Вильфанд, добавив, что время для сугробов еще не настало.

С 27 по 29 ноября местами будет идти небольшой снег, со второй половины 30 ноября и 1 декабря он сменится мокрым снегом и дождем. На этой неделе ночная температура меняться не будет и составит около — 5 °C, дневная будет колебаться от — 1 до — 3 °C. При этом глава Гидрометцентра посоветовал москвичам одеваться теплее, так как ожидается порывистый ветер.

«За счет усиления ветра ощущение холода будет более заметно для москвичей. Порывистый ветер до 15 м/с прогнозируем в воскресенье, в понедельник — до 12 м/с. При порывах ветра и температуре около 3−5 ниже ноля будут ощущения холода, как будто минус 10 градусах», — подчеркнул специалист.

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