Москва, 27 ноября, 2017, 08:38 — ИА Регнум. В Москве 27 ноября стартует акция, посвященная Всемирному дню борьбы с СПИДом. Акция пройдет в вузах, школах, больницах и поликлиниках, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

В течение недели (с 27 ноября по 3 декабря) все желающие смогут пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

В городских школах и вузах, а также в центрах госуслуг «Мои документы» мобильные диагностические бригады проведут лекции по диагностике и профилактике ВИЧ-инфекции

1 декабря пройдет открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!» в Российском университете дружбы народов (РУДН). В рамках форума смогут пройти студенты ест на ВИЧ-инфекцию.

2 и 3 декабря пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно будет на ВДНХ. Его будут проводить сотрудники «СПИД-центра».

5 декабря пройдет выездная акция тестирования на ВИЧ в МГУ им.Ломоносова. В фойе вуза е развернется интерактивная выставка «Я против наркотиков».

Кроме того, любой желающий может получить консультации специалистов Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом по телефону круглосуточной горячей линии: 8 (495) 366-62-38 .

В мэрии отметили, что в Москве также пройдут другие мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы со СПИДом, который во всем мире отмечают 1 декабря.

Читайте также: Названы топ-5 регионов России по заболеваемости ВИЧ

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован новый всплеск эпидемии ВИЧ/СПИДа. Количество новых случаев заражения в 2015—2016 гг. увеличилось на треть. В год выявления умирает 4% пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Читайте также: Россия бьет рекорды по уровню зараженности ВИЧ-инфекцией