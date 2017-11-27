Джакарта, 27 ноября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Активная фаза извержения вулкана Агунг началась на индонезийском острове Бали. Ролик с места ЧП доступен для просмотра на портале YouTube.

Скриншот страница видео YouTube пользователя Alex Hope Вулкан Агунг

На коротком видео видно, как вулканический пепел поднимается над островом.

Как передает Assoiated Press, тысячи туристов не могут вылететь с острова Бали из-за извержения вулкана Агунг. Власти Индонезии приняли решение приостановить работу международного аэропорта.

Вполне вероятно, что туристы «застряли» на острове надолго. Многие международные авиакомпании уже отменили свои рейсы на Бали.

Отметим, что власти Индонезии присвоили извергающемуся вулкану наивысший уровень опасности. Жителей острова, проживающих в радиусе 10 км от вулкана, призвали покинуть территорию.

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