Лас-Вегас, США, 27 ноября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Представительница Южно-Африканской Республики, 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс победила в конкурсе за обладание титулом «мисс Вселенная», сообщает 26 ноября издание Times Live.

Советская женщина у токарного станка

22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс победила соперниц в финале конкурса красоты, проходившего 26 ноября в американском Лас-Вегасе.

«Мисс Вселенная», отвечая на вопрос ведущего шоу о том, что является наиболее важным качеством для нее, сказала, что это — уверенность в себе.

Кроме того, Деми-Ли Нель-Питерс спросили о самой большой проблеме, с которой сталкиваются женщины во всем мире. На этот вопрос девушка ответила:

«Женщины зарабатывают лишь 75% того, что зарабатывают мужчины, делая то же самое. Я поддерживаю равную оплату за равный труд».

Ответ вызвал одобрительную реакцию аудитории.

Украшенную сапфирами и бриллиантами корону из белого золота на победительницу конкурса надела «мисс Вселенная — 2016», француженка Ирис Миттенар.

Всего участие в шоу приняли 89 девушек. Россию на конкурсе представляла Ксения Александрова.

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Напомним, 4 сентября в России было озвучено решение департамента культуры Москвы о том, что Музей моды в Москве возглавит телеведущая и победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

В ведомстве подчеркнули, что смена руководящего состава в музее нацелена на перезапуск отношений между департаментом культуры и модной индустрией.

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