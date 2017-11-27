Денпасар, Индонезия, 27 ноября, 2017, 07:56 — ИА Регнум. В закрытом из-за извержения вулкана Агунг аэропорту «Денпасар» на индонезийском острове Бали скопилось несколько тысяч туристов, их число постоянно растет, передает 27 ноября Associated Press.

К. Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Сообщается, что самолеты, выполняющие рейсы в международный аэропорт Бали, разворачиваются и направляются в Джакарту. При этом вылеты из аэропорта прекращены в связи с тем, что облака пепла достигли воздушного пространства над аэропортом.

Воздушная гавань закрыта с 06:00 по местному времени 27 ноября.

Днем ранее уже было известно об отмене десятков рейсов на неопределенное время, поэтому часть пассажиров была вынуждена покинуть аэропорт. Из сообщений в СМИ следует, что часть туристов смогла вернуться в места отдыха.

Извергающийся вулкан Агунг выбрасывает в воздух колоссальное количество пепла — сотни населенных пунктов острова оказались буквально засыпаны продуктами извержения и горения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что начавшееся 26 ноября извержение Агунга стало вторым за неделю. Первый раз вулкан извергался 21 ноября, тогда дым из кратера поднялся на высоту 700 метров. Кроме того, активность продолжалась в течение недели.

Агунг входит в число вулканов из так называемого тихоокеанского Огненного кольца, включающего в себя 18 тыс. островов Индонезийского архипелага. Здесь расположено более 500 вулканов, из которых 127 считаются действующими.

В последний раз вулкан Агунг извергался в 1963 году. Это привело к гибели 1,5 тыс. человек, а еще почти 100 тыс. лишились жилья.