Донецк, 27 ноября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Наступление ВСУ в районе Горловки и Фрунзе провалилось из-за халатности высшего командного состава украинской армии, заявил 26 ноября заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». реж. Татьяна Лиознова. 1971 по 1973 год. СССР Вячеслав Тихонов в роли штандартенфюрера Штирлица

По его словам, объявленная ранее командованием ВСУ утечка секретной информации в интернет действительно имела место, однако совсем не таким образом, как рассказывают украинские военные. Напомним, что, по украинским источникам, причиной утечки плана наступления на ДНР стал некий украинский «волонтер», работающий в Донбассе.

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Однако, как отметил Басурин, реальной причиной провала планов ВСУ по захвату значительной части территории ДНР стали фотографии министерства обороны Украины, выложенные на официальном сайте украинского оборонного ведомства. На фотографиях, помимо кадров с совещания Генерального штаба ВСУ, оказались секретные карты с информацией о готовящемся наступлении.

«В кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги», — сказал Басурин.

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В итоге специалисты ДНР смогли рассмотреть карты, узнать о существовании плана нападения на республику и вовремя отреагировать. Басурин подчеркнул, что это позволило нанести огромный урон украинским войскам и заставить их занять невыгодные для них позиции.

Напомним, ранее ВСУ заняли два села: Гладосово и Травневое в нейтральной зоне на линии разграничения в Донбассе. По данным ДНР, украинские силовики держат жителей сел в плену, выгоняя их из домов и грабя магазины.