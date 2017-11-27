Джакарта, 27 ноября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Правительство Индонезии повысило уровень угрозы до максимального в связи с пробудившимся вулканом Агунг на острове Бали, сообщает 27 ноября Reuters.

Скриншот страница видео YouTube пользователя Alex Hope Бали. Вулкан Агунг

На курортном острове закрыт аэропорт, местное население призвали к немедленной эвакуации, так как существует риск повторного извержения.

Аэропорт на Бали будет закрыт ближайшие 24 часа, отменено 445 рейсов, на которых должны были лететь около 59 тыс. пассажиров.

Местное телевидение продемонстрировала кадры лавы, медленно спускающейся со склонов горы, власти предупреждают о возможном более серьезном извержении.

«По всем показателям новое, более мощное извержение неизбежно», — говорится в заявлении Национального агентства Индонезии по уменьшению опасности бедствий.

Напомним, последнее извержение вулкана на Бали произошло в 1963 году. В результате природного катаклизма погибли свыше 1 тыс. 500 человек, около 100 тыс. человек лишились домов.