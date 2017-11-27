Москва, 27 ноября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Россия, выйдя из Совета Европы (СЕ), потеряет меньше, чем сам СЕ, так прокомментировал 27 ноября российский сенатор Алексей Пушков слова генсека СЕ Турбьерна Ягланда о возможных потерях граждан РФ при выходе России из организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Ранее о том, что выход РФ из СЕ стал бы «негативным» событием для граждан России, заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

«Это стало бы большим шагом назад для Европы», — отметил он.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор Алексей Пушков парировал, ответив в своем Twitter на слова чиновника ЕС:

«Ягланд: «Выход России из СЕ стал бы шагом назад». Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России», — написал российский сенатор.

Напомним, о том, что Россия собирается приостановить свое финансирование бюджета СЕ за 2017 год, ещё в конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы.

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Приостановка финансирования была реакцией на ущемление прав российской делегации в Совете Европы. Эта вынужденная мера была введена до восстановления в полном объеме полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).