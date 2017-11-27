Гавана, 27 ноября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В Гаване на 88-м году жизни скончался один из ближайших соратников лидера Кубинской революции Фиделя Кастро Армандо Харт. Об этом сообщает газета Granma.

Cibercuba.com Армандо Харт

Трагедия произошла 26 ноября в одном из районов столицы.

«Выдающийся революционный деятель Армандо Харт скончался в воскресенье во второй половине дня по причине дыхательной недостаточности», — говорится в сообщении.

Уроженец Гаваны Харт стал одним из основателей революционной кубинской организации «Движение 26 июля» в 1953 году. После свержения диктатуры Фульхенсио Батисты Харт 1 января 1959 года возглавил в революционном правительстве Министерство образования. Именно при нем на Острове Свободы началась кампания по борьбе с неграмотностью.

В 1976—1997 годах Харт возглавлял кубинское Министерство культуры. На протяжении многих лет был членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

Читайте также: На Кубе скончался Армандо Харт — революционер, коммунист, соратник Кастро