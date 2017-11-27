Барнаул, 27 ноября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Алтайский край изобилует озёрами и реками, но для того, чтобы они стали перспективными для промышленного рыболовства, необходимо развивать аквакультуру и зарыблять водоёмы ценными породами рыб. Подробности с совещания по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса региона опубликованы на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Рыба на крючке

По словам генерального директора ООО «Морская звезда» Александра Пашнина, когда-то Мамонтовский рыбозавод был одним из крупнейших в крае. Сейчас предприятия столкнулось с проблемой.

«Мы стараемся возродить производство рыбы на озерах Малое и Большое Островное. Но проблема в том, что водоемы заполнены тугорослым карасем, из которого товарный составляет всего 15−20%. У нас есть оборудование для переработки товарной продукции, холодильные установки, бассейны для продажи рыбы. Но куда девать нетоварную? Сейчас мы даром раздаем такую рыбу, чтобы освоить предоставленные объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов», — отметил Александр Пашинин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Рыба на крючке

В этой ситуации он рассчитывает на налаживание связей с животноводческими предприятиями, которые заинтересованы в приобретении недорогой рыбы для кормления животных.

По словам начальника отдела водных биологических ресурсов ведомства Сергея Дегтяря, водная система Алтайского края без мелиоративных работ и работ по зарыблению большего объема водных биологических ресурсов дать не может. Поэтому для дальнейшего развития промышленного рыболовства необходимо пойти по пути улучшения водоемов, их зарыбления ценными видами.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. Сорочий лог

Наиболее перспективными видами является сазан, пелядь, растительноядные виды. Для этого в программе предусмотрена поддержка в виде компенсации части стоимости рыбопосадочного материала, чтобы часть таких затрат возмещать рыбопромышленным предприятиям. В частности, подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Алтайского края» предусматривает государственную поддержку пользователям рыбоводных и рыбопромысловых участков в части компенсации затрат на приобретение и выращивание рыбопосадочного материала, — отмечают в минприроды края.

«Также можно компенсировать часть затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение специализированного оборудования, в том числе и для выращивания ценных видов рыб. Кроме того, программой предусмотрены бюджетные инвестиции на обследование водоемов, чтобы подтвердить их пригодность для ведения рыбохозяйственной деятельности», — отметил Сергей Дегтярь.

Напомним, в 2011 года в регионе было проведено 23 конкурса на предоставление рыбопромысловых участков. По итогам конкурсов плата за пользование участками составила более 300 млн. рублей, которые были зачислены в бюджет. Кроме того, это позволило полностью предоставлять в пользование те объемы водных биологических ресурсов, которые рекомендует Федеральное агентство по рыболовству. Так, в 2017 году из рекомендованных 3293 тонн водных биологических ресурсов в пользование было предоставлено 3221 тонн.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. Рыбное место

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в одну из проток Оби в Алтайском крае выпустили 170 тысяч молодых сазанов, выращенных в искусственных условиях. Эта партия должна компенсировать возможный вред, нанесенный гидрофауне региона в ходе проведения расчистки водоемов.