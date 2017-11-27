Нинбо, Китай, 27 ноября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Два человека погибли, двое пропали без вести, еще 19 получили ранения в результате взрыва на фабрике на востоке Китая, сообщает 26 ноября агентство «Синьхуа».

geralt Взрыв

Инцидент произошел около 8:50 по пекинскому времени в районе Цзянбэй города Нинбо провинции Чжэцзян. Среди 19 раненых, четыре человека получили серьезные травмы.

На месте происшествия не было жителей, однако, расположенное неподалеку жилье было повреждено.

Пять пожарных обнаружили выбоину на месте происшествия, которая, как предполагается и явилась эпицентром взрыва.

Причина взрыва пока неизвестна, власти инициировали расследование. Однако, версия взрыва бытового газа была исключена. В отношение людей, чье жилье пострадало от инцидента, начата процедура переселения и предоставления гуманитарной помощи.

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Напомним, что в августе 2017 года сильнейший взрыв в провинции Ляонин прогремел на химическом заводу корпорации PetroChina.