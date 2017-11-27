Москва, 27 ноября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Выход России из состава Совета Европы станет крупнейшей потерей для самой организации, чем для Москвы, написал 27 ноября член Совета Федерации Алексей Пушков на своей официальной странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так сенатор прокомментировал заявление генерального секретаря СЕ Турбьена Ягланда, который отметил, что России важно оставаться в организации, а выход страны из СЕ станет «шагом назад», в том числе и для граждан РФ.

«Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России», — заявил Пушков.

Кроме того, сенатор назвал возможную отмену антироссийский санкций в Парламентской ассамблее Совета Европы «крупным поражением русофобского лобби».

Ранее Ягланд заявил, что отказ Москвы от уплаты членских взносов может привести к окончательному выходу из организации, при этом речи об изменении позиции СЕ по Крыму не идет.

Читайте также: В Совете Европы заговорили об отмене антироссийских санкций

Напомним, в конце июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты членских взносов в СЕ на 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ, которые были лишены в 2014 году из-за ситуации на Уркаине.

Читайте также: Совет Европы сократит персонал на 10% из-за решения РФ не платить взнос