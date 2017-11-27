Москва, 27 ноября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 24 ноября завершились в плюсе. Нефть сорта WTI подорожала сильнее на новостях об аварии на трубопроводе Keystone в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Mapya Нефть

Оптимизм в отношении продления соглашения ОПЕК об ограничении нефтедобычи поддерживает цены на Brent выше 63 долларов за баррель.

Рынок учел в ценах продление сделки до конца 2018 года. По итогам встречи ОПЕК, которая состоится 30 ноября, по нефти ожидается коррекция $59,20 к 20 декабря.

Если ОПЕК+ продлит сделку меньше чем на девять месяцев, цена упадет до $54,80.

Сегодня, 27 ноября, можно допустить, что котировки подрастут до $64,20.

Напомним, 24 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,48%, до $63,86 за баррель, WTI — на 0,68%, до $58,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,76 за баррель.

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