Москва, 27 ноября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. В последний день недели (24 ноября) рубль отлично себя чувствовал по отношению к доллару США на фоне его общего ослабления на рынке Форекс и повышения цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Перед выходными спекулянты стали активно избавляться от американца после публикации слабой статистики в США. В ноябре деловая активность в производственном секторе и секторе услуг оказалась ниже ожиданий. А низкие торговые объемы после Дня благодарения дополнительно стимулировали трейдеров продавать американскую валюту.

Против евро курс рубля закрылся снижением. Курс евро сорвался вверх на ожиданиях благоприятного исхода политического кризиса в Германии, позитивных данных по деловой активности в стране, а также слабости американской валюты.

Сегодня, 27 ноября, нефть торгуется в плюсе. Сегодня компании уплачивают НДПИ, НДС и акцизы. После уплаты налога на прибыль (28 ноября) рубль уже может не рассчитывать на поддержку от налогового периода.

Важное событие недели для рубля — это встреча ОПЕК+ 30 ноября, на которой будет обсуждаться продление соглашения по снижение нефтедобычи.

Рынок учел в ценах продление сделки на девять месяцев, поэтому серьезной поддержки от нефтяного рынка ожидать не приходится. По паре доллар/рубль поддержка находится на уровне 57,80 руб. Про укрепление рубля можно будет забыть при закрытии дня выше 59 рублей. По паре евро/рубль ожидается умеренное восстановление до 70 рублей.

Напомним, 24 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 14 коп. (-0,14%), до 58,37 руб., курс евро повысился на 38 коп. (+0,12%), до 69,62 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (0,0%), евро/рубль — 395,0 млн евро (+2,80%).

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