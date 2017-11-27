Улан-Удэ, 27 ноября, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам собеседования определился с кандидатурами на вакантные посты министров спорта и молодежной политики, здравоохранения, туризма, экономики и культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Бурятии. Также стало известно, что депутат Народного Хурала Баир Цыренов станет заместителем председателя правительства Бурятии — руководителем администрации главы и правительства республики.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов (в центре) с кандидатами в министры

Заключительный этап конкурса на министерские должности состоялся 25 ноября. Алексей Цыденов провёл собеседование с 18 финалистами открытого конкурса.

В итоге министерство спорта и молодежной политики возглавит завкафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФИСМиТ) Вячеслав Дамдинцурунов. Министром культуры станет генеральный директор «Информ-Полиса» Соёлма Дагаева. Кресло министра туризма займёт заместитель председателя комитета экономического развития и туризма города Улан-Удэ — начальник отдела развития туризма Мария Бадмацыренова. Министром здравоохранения станет директор ФОМС Бурятии Дамбинима Самбуев.

Что касается министерства экономики, его руководителем станет директор бурятского филиал ПАО «Росбанк» Александр Бардалеев. Его кандидатура на этот пост будет предложена Народному Хуралу для утверждения.

В республиканском правительстве уточнили, что остальные кандидатов войдут в управленческий резерв министерств.

«Организаторы тестирования, эксперты РАНХиГС отметили, что общий уровень подготовки кандидатов в Бурятии выше, чем у заместителей губернаторов некоторых регионов. Мы точно сформировали большой кадровый резерв. Я в республике мало кого знаю, и для меня самого этот конкурс показал наши возможности, какие люди у нас есть. Было очень тяжело сделать выбор, честно сказать. Вы все достойны. Рад, что у нас такие кадры», — прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как уточнил Цыденов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», из финалистов конкурса будут выбираться заместители министров. А те, кто не прошёл в финал, но получили оценку комиссий, также будут включены в кадровый резерв. Программы всех кандидатов будут проанализированы и учтены в работе министерств.

«Прошли одни буряты. Даже не знаю, что сказать. Что ни говори — будет звучать как оправдание. Посмотрим, как будут работать», — пишет глава Бурятии в соцсетях.

По мнению политолога Алексея Михалёва, новые министры могут столкнуться с определёнными трудностями в будущем.

«Практика конкурса на министерские посты несомненно являлась инновацией избирательного процесса. Однако назначенные министры вне зависимости от профессиональных качеств оказались в центре внимания СМИ. Это серьёзно может осложнить их работу в будущем. Кроме того, это дополнительная ответственность. Несомненно, конкурс оживил общественно-политическую жизнь Бурятии и выполнил свою задачу. Легитимность министров, назначенных по конкурсу, будет немного выше, чем у всех остальных. Но в перспективе хорошо бы подстраховать новых руководителей», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, наиболее значимым кадровым решением последнего времени стал выбор руководителя администрации главы Бурятии.

«Баир Дашиевич Цыренов, по моему мнению, наиболее компетентный и в то же время популярный бурятский политик», — прокомментировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выиграв выборы главы Бурятии в сентябре 2017 года, Алексей Цыднов приступил к решению кадровых вопросов. И. о. министра спорта и молодежной политики Баир Ангуров, и. о. министра культуры Тимур Цыбиков, и. о. министра экономики Зандра Сангадиев, и. о. министра здравоохранения Валерий Кожевников были освобождены от занимаемых должностей. Также стало известно, что в Бурятии появится министерство туризма.

Кандидатов на вакантные должности министров решили искать по конкурсу. Отбор стартовал в октябре текущего года. Изначально побороться за министерские кресла решили 118 человек.

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На первом этапе специальная комиссия рассмотрела представленные кандидатами документы. На втором этапе состоялось собеседование. В результате до финала дошли 18 человек.

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Планируется, что министры будут назначены уже до 5 декабря.

Справка: Баир Цыренов родился 18 апреля 1956 года. В 1979 году окончил Уральский государственный университет. Депутат Народного Хурала Бурятии, кандидат философских наук.