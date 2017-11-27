Зеленодольск, Татарстан, 27 ноября, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Ещё один район Татарии следом за Сабинским демонстрирует свою расточительность на фоне самообложения сельчан, ни одной категории которых не предоставлена льгота, а значит, платить «добровольный сбор» будут и пенсионеры. В Зеленодольском районе, где в 23 сельских поселениях 19 ноября 2017 года прошли референдумы по самообложению, объявлена серия «праздничных» аукционов, итогом которых станут миллионные траты бюджета района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

Сборы на самообложение в зависимости от поселения в этом районе составят от 100 до 400 рублей с каждого совершеннолетнего жителя. Среди целей, на которые планируют направить собранные с сельчан деньги, действительно насущные нужды. Те, которые по сути выступают полномочиями местных, сельских администраций. При этом от имущественных налогов, налогов на доходы физлиц, которые составляют весомую часть бюджета Татарии, самооблагаемых сельчан никто не освобождал. Выходит, что «скидываются» жители этих территорий уже не в первый раз.

Напомним, ежегодно в бюджете региона предусматриваются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. На 2017 год установлено, что критерии выравнивания финансовых возможностей сельских поселений «по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения» при расчете поступлений из бюджета Татарии составляют 192,7 рубля на одного жителя. То есть по ряду поселений даже меньше, чем размер самообложения. На нехватку средств жалуются многие муниципальные районы, когда готовят свои стратегии развития, потому возможность получить дополнительные 4 рубля, которые добавляет бюджет республики за каждый собранный самообложением рубль, для наполнения местной казны важна. Понять администрации районов можно, если бы не два «но». Во-первых, при возможности установить льготы для малообеспеченных жителей, а закон разрешает давать льготы, оговаривая лишь, что льготников не должно быть больше 30% потенциальных плательщиков, они не были установлены даже для пенсионеров. Во-вторых, некоторые бюджетные расходы на развлечения и праздники на фоне самообложения выглядят мотовством и цинизмом по отношению к тем же пенсионерам.

В то время как водоснабжение, ремонт дорог жителям предлагают оплатить из своего кармана, исполком Зеленодольского района планирует потратить свыше 4,673 млн рублей на развлечения. Через две недели после референдумов о самообложении им были объявлены пять аукционов на общую сумму свыше 4,673 млн рублей. Все они касаются проведения новогодних и иных празднеств — Международного женского дня, Масленицы и Дня защитников отечества. Все эти расходы будут оплачены из районного бюджета. Например, на проведение в городе Зеленодольске пяти праздников, в числе которых Новый год и Рождество, в бюджете определено 2 561 100 рублей. Ещё 466,5 тыс. рублей готовы потратить на медиаоборудование трёх общегородских мероприятий (включая новогодние), на пиротехнические представления к общегородским, в том числе и предстоящим новогодним, мероприятиям Зеленодольского муниципального района определено 518,1 тыс. рублей. Ещё 520,5 тыс. рублей планируется потратить на услуги по световому обеспечению праздничных мероприятий в городе Зеленодольск и 607,2 тыс. рублей — на «право заключения муниципального контракта на оказание услуг по звуковому обеспечению общегородских мероприятий в городе Зеленодольске». В число последних входит и празднование Нового года.

Аукционы пройдут в начале декабря, на них выберут исполнителей по всем тендерам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобная же ситуация наблюдается и в Сабинском районе, где почти 20 лет руководителем администрации является брат главы Татарии Рустама Минниханова. Здесь, проведя референдумы по самообложению без предоставления льготы пенсионерам и другим малообеспеченным группам жителей, также решили не отказываться от расходов на праздники.

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