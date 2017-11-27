ЕС выделил деньги на борьбу с РФ, Киев призвал её покаяться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Война по новым правилам: США испытывают новый экзоскелет;
- Двойные стандарты: ЕС поднял информационный шум по закону РФ о СМИ-иноагентах;
- Гибридная война: ЕС намерен тратить €1,1 млн в год на информационную борьбу с РФ;
- Жажда славы: советник Порошенко переложил ответственность за провал атаки на погибшего;
- Политиканство и спекуляция: Порошенко призвал Россию к покаянию за «голодомор»;
- "Крылья» победы: «Детское Евровидение-2017» выиграла участница из РФ;
- Страсти по допингу: материалы на футболистов РФ будут переданы ФИФА накануне ЧМ-2018.