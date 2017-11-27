Париж, 27 ноября, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Американский коллекционер стал новым владельцем гравюр Пабло Пикассо, известных как «Сюита Воллара». Комплект из 100 графических работ был продан на торгах в Париже за €1,9 млн, говорится в сообщении аукционного дома Ader Nordmann.

Аукцион

Ранее «Сюита Воллара» находилась в коллекции торговца картинами Анри Перье. В аукционе участвовали 622 лота из собрания Перье. В общей сложности за них было выручено €3,32 млн. Имя нового владельца произведений Пикассо не раскрывается.

Серия гравюр, выполненных в технике офорта, сухой иглы и акватинты, создавалась знаменитым художником в период с 1930 по 1937 год. Заказчиком выступил торговец произведениями искусства Амбруаз Воллар, известный коллекционер, поддерживавший помимо Пикассо Руо и Ван Гога, открывший миру Сезанна, Гогена, Матисса.

Время сотрудничества Пикассо и Воллара пришлось на «розовый» и «голубой» периоды в творчестве художника в начале ХХ века, но в дальнейшем их пути разошлись — коллекционер не одобрил эксперименты мастера с кубизмом. Однако в 30-е годы Пикассо и Воллар вновь стали сотрудничать — именно тогда появился крупный цикл офортов.

Гравюры «Сюиты» разнообразны и не имеют одной общей темы, однако схожи по стилистике. Больше половины из них отражают увлечение Пикассо скульптурой. В числе других мотивов — минотавр, Рембрандт, коррида, отношения влюбленных.

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