Ватикан, 27 ноября, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Папа римский Франциск отправился из Ватикана в Мьянму для «поощрения диалога и примирения» в восточноазиатской стране, передает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа римский Франциск

Ожидается, что папа встретится с лидером правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и военными Мьянмы, после чего состоится его месса перед католиками Мьянмы — из в стране 660 тыс. человек.

Папа Франциск станет первым главой римской церкви, который посетит Мьянму (Бирму) с 1986 года. Визит связан с притеснением мусульман-рохинджа в штате Ракхайн, которое привело к сотням тысяч беженцев на территорию Бангладеш и международному осуждению властей Мьянмы.

В текущем году папа римский уже встречался с главой правящей партии Мьянмы Аун Сан Су Чжи в Ватикане, однако это происходило до кризиса в штате Ракхайн — в мае 2017 года.

После визита в Мьянму папа Франциск намерен посетить лагеря беженцев рохинджа на территории Бангладеш.