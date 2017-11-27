Казань, 27 ноября, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Арбитражный суд Поволжского округа отказал обанкроченному «Татфондбанку» в его претензиях касательно банкротства застройщика «Сувар девелопмент», который является одним из крупных должников банка (долг более 432,7 млн рублей). Конкурсный управляющий банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) пытался обжаловать определение о вводе первого этапа процедуры банкротства — наблюдения. Суд доводы не учёл и в конце ноября 2017 года отклонил кассационную жалобу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, к ООО «Сувар Девелопмент», имеющему долги перед рядом проблемных банков Татарии и не только перед ними, иск был подан малоизвестным ООО «Казанский фасад». За просроченный долг чуть более 387 тыс. рублей в конце июня 2017 года в отношении некогда крупнейшего застройщика ввели наблюдение.

В середине октября продлевать эту процедуру не стали и перешли к следующему этапу — конкурсному производству, которое продлится до середины февраля 2018 года. В рамках октябрьского заседания временный управляющий заявил суду, что в реестре требований кредиторов уже содержатся притязания на сумму свыше 2,853 млрд рублей. Также на тот момент ещё десять ходатайств от кредиторов были на рассмотрении суда и общий размер кредиторской задолженности с их учётом превышал 5,4 млрд рублей. Анализ состояния должника показал наличие имущества на сумму более 5,747 млрд рублей, но выявил, что «40% дебиторской задолженности затруднительна по взысканию ввиду просрочки обязательств» и «часть дебиторов исключены из ЕГРЮЛ, либо находятся в процедуре ликвидации». Временный управляющий подсчитал размер кредиторской задолженности и оказалось, что он составляет 3 066 548 000 000 рублей, и таким образом «имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов». Уточнялось, что деятельность компании не ведётся с марта 2017 года и восстановить платежеспособность невозможно. Провести первое собрание кредиторов из-за обеспечительных мер, вводящих запрет, не удалось.

В рамках данного заседания представитель «Татфондбанка» заявил, что «принятие решения в отношении должника преждевременно» и «у должника отсутствуют признаки недостаточности имущества». Доводы кредитора в расчёт не взяли и перешли к последнему этапу банкротной процедуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, созданное 11 октября 2010 года в Казани, ООО «Сувар Девелопмент» учреждено ООО «Автомакияж» и ООО «Сувар-отель» для строительства капитальных зданий. Ещё в начале 2017 года казанские СМИ обнародовали заявление представителей инвестиционной компании ООО «Сувар Девелопмент» о выделении из неё фирмы с аналогичным названием для отдельного строительного направления. В пресс-службе компании, которая сейчас работает под брендом «Сувар строит», просят не путать две компании, настаивая, что это отдельные юрлица.

Отметим, глава ООО «Сувар Девелопмент» ранее выступал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-председателя правления «Татфондбанка», и до 31 марта 2017 из-за этого находился под домашним арестом.

Проблемы у банка начались в конце декабря 2016 года.

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