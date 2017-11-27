Джакарта, 27 ноября, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Тысячи туристов, которые пытались покинуть Бали из-за извержения вулкана Агунг, оказались в закрытом аэропорту острова, передает Assoiated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Вполне вероятно, что курортники «застряли» на острове надолго. Только первые семь рейсов 27 ноября были отправлены в срок. Остальные отложены до 28 ноября, однако срок может быть продлен — вулкан Агунг набирает силу.

В настоящий момент пепел от извержения вулкана засыпал сотни населенных пунктов индонезийского Бали, эвакуировано население в окрестностях вулкана в радиусе 10 километров.

Вулканологи уже предупредили, что «взрывное извержение» вулкана Агунг может начаться в любой момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 ноября, власти Бали отменили авиасообщение и повысили уровень угрозы в связи с проснувшимся вулканом Агунг.

По наиболее мрачным прогнозам, в ближайшее время Агунг может «повторить» разрушительное извержение 1963 года, которое привело к гибели 1,5 тыс. человек и оставило без крова 100 тыс. жителей острова.