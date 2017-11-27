Вашингтон, 27 ноября, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Гипотетический взрыв ядерной бомбы в центре Лос-Анджелеса приведет к гибели и ранениям более 1 млн человек. К такому выводу пришли специалисты издания National Interest, которые смоделировали ядерный удар с помощью компьютерной программы.

National Nuclear Security Administration Ядерный удар

Для исследования была использована программа, созданная в Технологическом институте Стивенса (США). Расчеты производились при условии, что в центре мегаполиса взорвалась бомба, эквивалентная по мощности 250 килотоннам тротила.

В таком случае большая часть зданий в радиусе 5 км от места взрыва окажется разрушена, те, кто в них находился — скорее всего погибнут. Количество жертв составит 378 тыс. человек, еще 860 тыс. получат ранения.

Все население на площади в 150 кв км получит ожоги третьей степени, в эпицентре вырастет огненный шар диаметром до 1 км.

По словам авторов эксперимента, масштаб потерь от одной такой ядерной атаки будет сопоставим с числом погибших во Второй мировой войне американских военных. Исследователи также выразили надежду, что их выводы останутся лишь на бумаге.

Как сообщало ИА REGNUM, ядерные и ракетные испытания, которые проводит в последние месяцы Северная Корея, привели к обострению ее отношений с США. В адрес Пхеньяна звучит резкая критика Вашингтона, СБ ООН ввел против КНДР санкции, однако руководство страны не собирается сворачивать разработки, нацеленные на создание ракеты, способной поразить территорию США.

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