Вашингтон, 27 ноября, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Экономика США переживает бум вопреки скандалу с «российским вмешательством», который демократы используют для объяснения своего поражения на выборах главы государства. Об этом написал в своем микроблоге президент США Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Американский лидер отметил, что «ложные объяснения демократов» сопутствуют каждому дню его нахождения на посту президента. Постоянно звучит «Россия, Россия, Россия», отметил он.

«Несмотря на это, при мне есть экономический бум, и я сделал больше, чем любой другой президент (США) за 10 месяцев», — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с влиянием Москвы, которое якобы имело место в период президентских выборов США в 2016 году, не спадает. В ФБР и в конгрессе продолжается расследование о возможных связях действующего президента с Кремлем, руководит разбирательством экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле неоднократно опровергали версии о «руке Москвы». Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные обвинения «абсолютно голословными». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что никаких фактов, которые бы говорили о влиянии России на выборы в США или других странах — нет.

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