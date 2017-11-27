Гавана, 27 ноября, 2017, 04:17 — ИА Регнум. В Гаване в возрасте 87 лет скончался доктор Армандо Харт — революционер, участник «Движения 26 июля», министр образования в первом правительстве Фиделя Кастро и глава Общества Хосе Марти, передает Associated Press.

Bundesarchiv Армандо Харт

Армандо Харт, уроженец Гаваны, присоединился к революционному движению Кубы в 1950-х годах и после свержения диктатуры Фульхенсио Батисты 1 января 1959 года возглавил в революционном правительстве министерство образования.

В период с 1959 по 1965 год министерство образования во главе с Хартом провело на Острове свободы масштабную кампанию по ликвидации безграмотности.

В 1976—1997 годах Харт возглавлял кубинское министерство культуры. До последнего дня он оставался главой Общества Хосе Марти — «предтечи» и главного героя всех кубинских революционеров.

Армандо Харт был близким другом и соратником Фиделя Кастро — великого революционера и многолетнего лидера Кубы, который скончался год назад, 25 ноября 2016 года.