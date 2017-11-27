Буэнос-Айрес, 27 ноября, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Взрыв на подводной лодке «Сан-Хуан» мог быть обусловлен высокой концентрацией водорода. Об этом заявил на пресс-конференции в Баия-Бланке представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

skeeze Подводная лодка

Он пояснил, что на борту субмарины не было боевых торпед, которые могли бы стать причиной взрыва. Сведения о взрыве, имеющиеся в распоряжении военных, позволяют предположить, что к ЧП привела высокая концентрация водорода. Однако пока неизвестно, чем она, в свою очередь, была вызвана, отметил Бальби.

Представитель ВМС добавил, что неполадки в системе электроснабжения, о которых подводники сообщали в ходе последнего сеанса связи с командованием, были вызваны попаданием влаги на аккумуляторы, но не их неисправностью.

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Министр обороны Аргентины Оскар Агуад, также находящийся в Баия-Бланке, сообщил, что информация о гибели подводной лодки в результате поражения ее торпедой отсутствует. Эту версию нужно исключить, отметил он.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что поисковая операция в Атлантике продолжается. Субмарина не выходит на связь уже 11 дней, однако ее экипаж может находиться «в условиях экстремального выживания». ВМС страны не располагают данными, которые бы подтверждали обратное.

Как сообщало ИА REGNUM, связь с аргентинской дизель-электрической подводной лодкой «Сан-Хуан» пропала 15 ноября. На борту субмарины находились 44 человека. Позже стало известно, что в районе, где могла находиться подлодка, был зафиксирован взрыв.